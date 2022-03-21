Президент «Урала» о конфликте Слуцкого с Мешковым: «Зачем этого арбитра назначают на матчи «Рубина», зная о проблеме?»

отреагировал на критику Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Главный тренер был крайне недоволен работой рефери в матче 21-го тура против (1:2).

«В этой ситуации после недавней речи Слуцкого у меня лично претензии не к Слуцкому, не к Виталию Мешкову, – я их обоих хорошо знаю.

Если руководство знает о какой-то проблеме у судьи с каким-то клубом, зачем оно его назначает на игру этого клуба? Судья выходит и подсознательно грызет себя: «Лишь бы не накосячить». С такой установкой ты, естественно, ошибешься.

И в то же время тренер выходит с установкой: «А, опять этого назначили, он тогда то не увидел, это не сделал». Тренер заведен, судья на взводе, ничего хорошего из этого не выйдет.

Руководству футбольных арбитров нужно гибче действовать. Если у кого-то случился конфликт – дайте остыть всем, не надо пока назначать, ставьте на другие игры, ради бога.

– опытный судья. Но он может допустить ошибку, как и мы все. Все вообще. Без ошибок глобально было бы неинтересно жить.

Конечно, сейчас уже и главный тренер наверняка пожалел, что так себя вел, и судья задним числом думает, что стоило в чем-то действовать иначе. Мы же этого не знаем, как они себя чувствуют.

Но что не надо было назначать Мешкова на тот матч – очевидно», – сказал президент «Урала».