Вилков о Слуцком: «Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей»

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Российский арбитр Михаил Вилков оценил высказывания Леонида Слуцкого в адрес судей.

Главный тренер «Рубина» критически прокомментировал действия арбитра Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (1:2).

«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.

Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид.

Мешков поступил как мужчина. А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел.

Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей, – заявил Вилков.

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

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