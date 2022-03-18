Вилков о Слуцком: «Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей»

Российский арбитр оценил высказывания Леонида Слуцкого в адрес судей.

Главный тренер критически прокомментировал действия арбитра в матче с «Ростовом» (1:2).

«То, что на игру назначили Виталика – это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.

Виталий в прошлом сезоне не пожал ему руку и этим показал, что не позволит высказываться о судьях в такой манере, как Леонид.

Мешков поступил как мужчина. А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры – это беспредел.

Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей, – заявил Вилков.

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе