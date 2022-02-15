Беллингем, Педри, Фати – в топ-3 самых многообещающих игроков не старше 19 лет, Камавинга – 13-й, Мориба – 21-й (FourFourTwo)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем назван самым многообещающим футболистом не старше 19 лет по версии FourFourTwo.

Второе место в списке из 50 молодых футболистов занял хавбек «Барселоны» , третье – его партнер по клубу .

В топ-10 также попали ( ), Джамал Мусиала ( ), ( ), Фабио Карвальо ( ), Эндрик ( ), Флориан Виртц ( ) и Райан Гравенберх ( ).

В топ-15 вошли Валентино Ливраменто ( ), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), ( , 13-е место), Джованни Рейна («Боруссия» ) и Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»).

Бывший хавбек «Барселоны», а ныне «РБ Лейпциг» Илайш Мориба расположился на 21-м месте, Нуну Мендеш из «ПСЖ» – 24-й, Энтони Эланга («МЮ») – 26-й.

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