«Краснодар» сможет доиграть этот сезон и заявиться на следующий. У Галицкого есть средства в России

Финансовые проблемы «Краснодара» не ставят под угрозу существование клуба.

На данный момент нет угрозы, что южане не доиграют сезон или не смогут заявиться на следующий.

«Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон.

У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования «Краснодара», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

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