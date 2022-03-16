Генич о «Краснодаре»: «Автобус до Минвод, рейсовый самолет, отъезд легионеров, сокращения по зарплате. Неужели все?»

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Константин Генич рассказал о тяжелой ситуации в «Краснодаре».

Ранее российские футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты, кто-то – в три раза. Легионеры уже покинули клуб.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это все обеспечивать и содержать? Неужели все? 😔» – написал комментатор «Матч ТВ».

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