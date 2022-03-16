Генич о «Краснодаре»: «Автобус до Минвод, рейсовый самолет, отъезд легионеров, сокращения по зарплате. Неужели все?»

рассказал о тяжелой ситуации в «Краснодаре».

Ранее российские футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты, кто-то – в три раза. Легионеры уже покинули клуб.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего … Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это все обеспечивать и содержать? Неужели все? 😔» – написал комментатор .