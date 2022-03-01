Вклад Галицкого в «Краснодар» в 2021-м вырос до 1,52 млрд рублей. Доход клуба составил 3,37 млрд, убыток – 2,4 млрд

Личный вклад Сергея Галицкого в футбольный клуб увеличился на 36% в 2021 году.

Таким образом общая сумма вложений Галицкого за год составила 1,52 миллиарда рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчетность клуба. Совокупный вклад в клуб со стороны компаний, с которыми аффилирован бизнесмен, составил 2,7 млрд рублей – на 1,99 млрд больше, чем годом ранее.

«Краснодар» принадлежит Галицкому (66,67%) и компании ЗАО «Объединенный капитал» (33,33%).

Доход клуба за год составил 3,37 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 129%. Убыток по сравнению с прошлым годом вырос в 36 раз и составил 2,4 миллиарда рублей.

Доходы «Краснодара» от продажи билетов за 2021 год снизились на 23% – до 246,5 млн рублей, от продажи атрибутики и сувенирной продукции выросли на 41% – 116,7 млн рублей.

Реализация прав на трансляции принесла клубу 188,3 млн рублей (-32%), доходы по спонсорским и рекламным контрактам выросли в 4 раза и составили 2,67 млрд рублей.

Кроме того, в минувшем году клуб получил 1,46 млрд рублей прочих доходов, из них 87,8 млн рублей – бонусы за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европе, 671,5 млн рублей – доходы от трансферной деятельности и солидарные выплаты.

В отчете говорится, что прочие расходы «Краснодара» по итогам 2021 года сократились на 32% – до 3,05 млрд рублей. Из них 2,45 млрд рублей составили расходы по трансферам, включая посреднические услуги и солидарные взносы.

Зарплатная ведомость клуба по итогам года составила 3,862 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 0,9%.