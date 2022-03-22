Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом». У него прекрасные отношения с президентом «ПСЖ» (Foot Mercato)

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Будущее Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Французский форвард, контракт которого с «ПСЖ» истекает летом, еще не подписал договор с «Реалом». При этом мадридский клуб сохраняет уверенность в том, что подпишет 23-летнего футболиста.

Вчера испанское медиа El Confidencial писало, что Мбаппе устал от токсичной атмосферы в «ПСЖ», а его отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи очень холодны.

Foot Mercato опровергает эти сведения и пишет, что у Килиана прекрасные отношения с менеджером, который всегда его поддерживал.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 14 передач. Его статистика – здесь.

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