Переход Мбаппе может обойтись «Реалу» в 80 млн евро с учетом подписного бонуса

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«Реал» потратит крупную сумму на Килиана Мбаппе, хоть он и перейдет из «ПСЖ» бесплатно.

По данным Marca, мадридскому клубу придется потратить около 80 миллионов евро на переход французского нападающего. В эту сумму включен бонус за подписание контракта.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом. Форвард сможет уйти в другой клуб бесплатно.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 14 передач. Его статистика – здесь.

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