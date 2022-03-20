Переход Мбаппе может обойтись «Реалу» в 80 млн евро с учетом подписного бонуса

«Реал» потратит крупную сумму на , хоть он и перейдет из бесплатно.

По данным Marca, мадридскому клубу придется потратить около 80 миллионов евро на переход французского нападающего. В эту сумму включен бонус за подписание контракта.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом. Форвард сможет уйти в другой клуб бесплатно.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 14 передач. Его статистика – здесь.

История любви Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу»