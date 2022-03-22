Бент призвал «МЮ» назначить Тухеля: «Его «ПСЖ» был в финале Лиги чемпионов. Топ-класс, иная планка в сравнении с Почеттино и тен Хагом»

Даррен Бент призвал «Манчестер Юнайтед» назначить Томаса Тухеля на пост главного тренера.
На данный момент немецкий специалист руководит «Челси», однако все чаще обсуждается его возможный переход в другую команду на фоне ситуации в лондонском клубе.
«Тухель находится на иной планке, чем Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.
Когда Томас тренировал «ПСЖ», то команда дошла до финала Лиги чемпионов, выиграла чемпионат. Тухель – тренер высшего класса.
Если бы существовала возможность того, что «МЮ» может назначить Тухеля, то я бы сделал все возможное, чтобы сделать это», – заявил бывший форвард «Тоттенхэма».