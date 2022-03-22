Бент призвал «МЮ» назначить Тухеля: «Его «ПСЖ» был в финале Лиги чемпионов. Топ-класс, иная планка в сравнении с Почеттино и тен Хагом»

Даррен Бент призвал назначить на пост главного тренера.

На данный момент немецкий специалист руководит , однако все чаще обсуждается его возможный переход в другую команду на фоне ситуации в лондонском клубе.

«Тухель находится на иной планке, чем Эрик тен Хаг и .

Когда Томас тренировал , то команда дошла до финала Лиги чемпионов, выиграла чемпионат. Тухель – тренер высшего класса.

Если бы существовала возможность того, что «МЮ» может назначить Тухеля, то я бы сделал все возможное, чтобы сделать это», – заявил бывший форвард «Тоттенхэма».