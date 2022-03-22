Бент призвал «МЮ» назначить Тухеля: «Его «ПСЖ» был в финале Лиги чемпионов. Топ-класс, иная планка в сравнении с Почеттино и тен Хагом»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Даррен Бент премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Даррен Бент призвал «Манчестер Юнайтед» назначить Томаса Тухеля на пост главного тренера.

На данный момент немецкий специалист руководит «Челси», однако все чаще обсуждается его возможный переход в другую команду на фоне ситуации в лондонском клубе.

«Тухель находится на иной планке, чем Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.

Когда Томас тренировал «ПСЖ», то команда дошла до финала Лиги чемпионов, выиграла чемпионат. Тухель – тренер высшего класса.

Если бы существовала возможность того, что «МЮ» может назначить Тухеля, то я бы сделал все возможное, чтобы сделать это», – заявил бывший форвард «Тоттенхэма».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные