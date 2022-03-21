«МЮ» не интересуется Тухелем. В списке кандидатов лишь Почеттино, тен Хаг, Лопетеги и Энрике

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«Манчестер Юнайтед» не собирается приглашать Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Как сообщают источники Sky Sports, манкунианцы хотят дистанцироваться от слухов о возможном приглашении немца, возглавляющего «Челси», и информация об интересе к нему характеризуется как не соответствующая действительности.

Сейчас рассматриваются только четыре варианта: Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Луис Энрике (сборная Испании), Хулен Лопетеги («Севилья»). И маловероятно, что с кем-то из них удастся договориться до конца месяца.

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