«МЮ» не интересуется Тухелем. В списке кандидатов лишь Почеттино, тен Хаг, Лопетеги и Энрике

«Манчестер Юнайтед» не собирается приглашать Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Как сообщают источники Sky Sports, манкунианцы хотят дистанцироваться от слухов о возможном приглашении немца, возглавляющего «Челси», и информация об интересе к нему характеризуется как не соответствующая действительности.
Сейчас рассматриваются только четыре варианта: Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Луис Энрике (сборная Испании), Хулен Лопетеги («Севилья»). И маловероятно, что с кем-то из них удастся договориться до конца месяца.