«МЮ» не интересуется Тухелем. В списке кандидатов лишь Почеттино, тен Хаг, Лопетеги и Энрике

не собирается приглашать Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Как сообщают источники Sky Sports, манкунианцы хотят дистанцироваться от слухов о возможном приглашении немца, возглавляющего , и информация об интересе к нему характеризуется как не соответствующая действительности.

Сейчас рассматриваются только четыре варианта: Маурисио Почеттино ( ), Эрик тен Хаг ( ), Луис Энрике (сборная ), Хулен Лопетеги («Севилья»). И маловероятно, что с кем-то из них удастся договориться до конца месяца.