«Спартак» предложил ввести налоговые послабления для клубов РПЛ, установить потолок зарплат для новых игроков и лимит на выплаты агентам

выступил с рядом предложений о поддержке клубов РПЛ.

«Сегодня состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги. ФК «Спартак-Москва» обратился к руководителю РПЛ Ашоту Хачатурянцу с комплексом предложений, направленных на поддержку клубов лиги.

«Спартак» планирует также обратиться к руководству РФС и в Министерство спорта Российской Федерации.

Причиной обращения стала тяжелая ситуация, в которой по известным причинам оказались российские футбольные клубы.

ФК «Спартак-Москва» призывает принять шаги, которые могли бы помочь лиге и всему российскому футболу, в следующих направлениях:

– смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;

– установление лимитов по вознаграждению посредникам;

– регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;

– регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;

– установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новой договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;

– обращение в органы государственной власти по части применения закона о Fan ID и технической оснащенности стадионов;

– обращение в правительство о снятии запрета рекламы и продажи алкогольного пива на стадионах;

– обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений», – говорится в заявлении «Спартака».