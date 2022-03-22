«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов: «Введение правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа»

«Спартак» выступил против расширения РПЛ.
Сегодня большинство клубов лиги проголосовало за расширение до 18 команд.
«ФК «Спартак-Москва» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23.
Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа», – говорится в заявлении «Спартака».