Канищев о лиге с Беларусью и Казахстаном: «Миллер на матче «Зенита» всем дал понять – будет чемпионат СССР. Тогда, возможно, уровень нашего футбола поднимется»

Александр Канищев высказался об объединении лиг России, Беларуси и Казахстана.

– На неделе состоится собрание клубов . Есть ли смысл расширять Премьер-лигу?

– Сегодня такая ситуация, которая заставляет думать, креативить. Я за то, чтобы матчей в Премьер-лиге было больше. Но не такие как «Зенит» – «Арсенал». В сегодняшней экономической ситуации это просто невозможно.

– Невыгодно?

– Ну, допустим, сделаем 18 клубов. Добавится еще два аутсайдера с такими же возможностями, как и у их товарищей по несчастью. Все одинаковы слабы.

Как кто-то выразился, Премьер-лига превратится в ФНЛ-1. А человек развивается в среде. Если конкуренция заставляет его быть лучше, он растет. Расширять лигу надо, но мы при этом сделаем ее слабее. Это депутаты с трибун кричат: «Надо своих поднимать»!

– А их нет?

– Свои могут вырасти только в конкурентной среде. Иначе будет просто средняя, жиденькая каша. Тот же «Зенит» не будет расти, а опустится ниже, к этой каше. И «Динамо», которое только начало становиться на ноги.

Это очень сложный и спорный вопрос, но только 30 матчей за сезон, как сейчас, – мало. Даже с учетом Кубка России.

– Может, оставить команд 10 и играть в четыре круга.

– Клубы устанут друг от друга, надоедят. Тем более что даже из этой десятки только пятерка будет более-менее финансово независима. Если взять за скобки «Зенит» и ЦСКА, все остальные еле дышат. Перестанут платить игрокам и уедут все, кто может.

Читал, правда, что есть идеи объединить чемпионаты.

– С Беларусью.

– Да. С Белоруссией, Казахстаном. Аналог чемпионата СССР. Появился же Миллер в субботу на матче в такой одежде [в спортивном костюме с надписью «СССР»] – и всем дал понять, что будет чемпионат СССР (смеется).

Тогда, возможно, уровень нашего футбола поднимется, но опять же не сразу. На сегодня задача без решения. Лишение международных соревнований – удар, который не всякий может выдержать. Сравнительный анализ с остальным футбольным миром пропадает, – сказал бывший игрок «Зенита».