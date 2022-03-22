Канищев о лиге с Беларусью и Казахстаном: «Миллер на матче «Зенита» всем дал понять – будет чемпионат СССР. Тогда, возможно, уровень нашего футбола поднимется»

Александр Канищев высказался об объединении лиг России, Беларуси и Казахстана.
– На неделе состоится собрание клубов РПЛ. Есть ли смысл расширять Премьер-лигу?
– Сегодня такая ситуация, которая заставляет думать, креативить. Я за то, чтобы матчей в Премьер-лиге было больше. Но не такие как «Зенит» – «Арсенал». В сегодняшней экономической ситуации это просто невозможно.
– Невыгодно?
– Ну, допустим, сделаем 18 клубов. Добавится еще два аутсайдера с такими же возможностями, как и у их товарищей по несчастью. Все одинаковы слабы.
Как кто-то выразился, Премьер-лига превратится в ФНЛ-1. А человек развивается в среде. Если конкуренция заставляет его быть лучше, он растет. Расширять лигу надо, но мы при этом сделаем ее слабее. Это депутаты с трибун кричат: «Надо своих поднимать»!
– А их нет?
– Свои могут вырасти только в конкурентной среде. Иначе будет просто средняя, жиденькая каша. Тот же «Зенит» не будет расти, а опустится ниже, к этой каше. И «Динамо», которое только начало становиться на ноги.
Это очень сложный и спорный вопрос, но только 30 матчей за сезон, как сейчас, – мало. Даже с учетом Кубка России.
– Может, оставить команд 10 и играть в четыре круга.
– Клубы устанут друг от друга, надоедят. Тем более что даже из этой десятки только пятерка будет более-менее финансово независима. Если взять за скобки «Зенит» и ЦСКА, все остальные еле дышат. Перестанут платить игрокам и уедут все, кто может.
Читал, правда, что есть идеи объединить чемпионаты.
– С Беларусью.
– Да. С Белоруссией, Казахстаном. Аналог чемпионата СССР. Появился же Миллер в субботу на матче «Зенита» в такой одежде [в спортивном костюме с надписью «СССР»] – и всем дал понять, что будет чемпионат СССР (смеется).
Тогда, возможно, уровень нашего футбола поднимется, но опять же не сразу. На сегодня задача без решения. Лишение международных соревнований – удар, который не всякий может выдержать. Сравнительный анализ с остальным футбольным миром пропадает, – сказал бывший игрок «Зенита».