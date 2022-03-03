Константин Генич о расширении РПЛ: «Возможно, в перспективе зайдет речь об объединенном турнире с клубами из Белоруссии, Армении, Казахстана»

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал возможное расширение РПЛ, которое может случиться из-за объединения лиги с чемпионатами Казахстана и Беларуси.

— С учетом санкций от ФИФА и УЕФА и отъезда легионеров — вполне себе. Те деньги, которые можно было потратить на иностранную рабочую силу, теперь останутся здесь. Очевидно, будем развивать детско-юношеский футбол. Может быть, действительно все это как-то всколыхнет историю с массовым спортом.

18 команд при отсутствии еврокубков и матчей сборной — это логично, потому что будет масса окон в календаре. Кто знает, возможно, в перспективе зайдет речь об объединенном турнире с клубами из Белоруссии и, например, Армении, Казахстана. Пускай это сейчас выглядит крамольной мыслью, но если такое реально случится, я не удивлюсь, — сказал Генич.

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