«Это как примотать палку к члену, вызывая эрекцию». Нагучев про объединение РПЛ и лиги Беларуси

красочно раскритиковал идею объединить с чемпионатом Беларуси.

«Кроме 18 команд в РПЛ, появилась еще одна идея уничтожить наш футбол: объединиться с чемпионатом Беларуси. Кое-кто предлагает еще и с Казахстаном. И вот я пытаюсь понять, какие лекарства надо отменить, чтобы до такого додуматься.

Еще несколько лет назад у нас с Витцелем и Халком не смог стать чемпионом, громил «Севилью» 5:1, чуть ранее играл на равных с «Дортмундом» Тухеля, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы расстраивались даже очень достойным поражениям.

А теперь вдруг идея объединить наш футбол с белорусским, чтобы стало еще лучше.

При всем уважении к чемпионату Беларуси, но придумать присоединить его к РПЛ, чтоб улучшить российский футбол, все равно что предложить примотать палку к члену, чтобы вызвать эрекцию», – написал комментатор «Матч ТВ».

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