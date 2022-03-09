Масалитин предложил создать в России турнир с участием команд из Армении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Китая

Валерий Масалитин рассказал, как компенсировать отъезд ведущих иностранных игроков из РПЛ.

– При массовом оттоке легионеров насколько упадет уровень РПЛ?

– Определенный уровень у российского первенства есть, но все-таки это не чемпионат Англии, где чуть ли не в каждой команде собраны лучшие игроки мира. С другой стороны, возьмите Испанию – там две-три серьезные команды, максимум четыре. Бундеслига, в Италии – то же самое.

Так оно и есть. Кто имеет деньги, тот их имеет. А у кого их нет, у того их нет. Пожалуйста, что мешает проводить в России новые турниры, если еврокубков не будет?

Прокрутите 20 команд с 20 игроками в каждой – и через два года получится уже 400 человек, прошедших через горнило нашего чемпионата. Потом, если ситуация наладится, если вернутся еврокубки, можно сокращать Премьер-лигу до 16 команд и оставлять лучших.

Но на данный момент 16 клубов для Премьер-лиги – мизер. Поэтому необходимы международные соревнования, а также турнир дублирующих составов, чтобы молодежь адаптировалась вместе со взрослыми

– Какие международные соревнования вы имеете в виду?

– Которые хорошо было бы проводить во время перерыва в чемпионате России или в межсезонье, то есть летом или зимой.

– Насколько такой гипотетический турнир был бы репрезентативен?

– Если сделать призовой фонд, образно говоря, миллиард долларов, то какой будет турнир, как вы думаете?

– Скорее всего, западноевропейские клубы не приедут в Россию из-за ограничений.

– Ну я же говорю не про официальные матчи, а про товарищеские.

Для чего европейские топ-клубы хотят создать свою Суперлигу? Чтобы был интерес, чтобы были полные стадионы, права на трансляции, но это американская история для поднятия денег. Почему же мы не можем скинуться на подобный супертурнир длительностью в месяц с условным Катаром?

Только подходить ко всему надо с хорошей головой. Нам нужно сделать из дерьма, в котором мы оказались, конфетку, чтоб реальная была польза. Необходимо поднимать средний уровень российских футболистов.

Пока мы этого не сделаем, так и будем зависеть от легионеров. А если поднимем свой уровень, то дальше станем тянуться за звездами, которых привлечет усилившийся чемпионат России. Сейчас же хорошие легионеры, образно говоря, ездят на «Мерседесе», а мы сами – на «Жигулях». Средних машин у нас нет.

– Опять же, высока вероятность, что классные иностранцы в Россию теперь не поедут.

– Можно сделать ставку на тех же белорусов. Приглашать еще на новый турнир команды из Армении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, даже Китая. По типу КХЛ.

И ничего страшного не произойдет. Если все будет расписано, все организовано, все цивильно, народ пойдет на трибуны, то в чем проблемы? А если не получится, то всегда можно вернуться к исходной точке, которая была раньше, – сказал экс-игрок ЦСКА.