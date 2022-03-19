Миллер в спортивном костюме с надписью «СССР» посетил игру «Зенита» с «Арсеналом»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в необычном костюме посетил игру «Зенита».
В матче 22-го тура чемпионата России петербуржская команда принимает тульский «Арсенал» (0:0, первый тайм).
Миллер пришел на игру в спортивном костюме бело-голубого цвета с надписью «СССР» на груди.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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