Миллер в спортивном костюме с надписью «СССР» посетил игру «Зенита» с «Арсеналом»

Председатель правления в необычном костюме посетил игру «Зенита».

В матче 22-го тура чемпионата России петербуржская команда принимает тульский «Арсенал» (0:0, первый тайм).

Миллер пришел на игру в спортивном костюме бело-голубого цвета с надписью «СССР» на груди.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Зенит» – «Арсенал». 0:0 – Клаудиньо и Сергеев в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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