Миллер в спортивном костюме с надписью «СССР» посетил игру «Зенита» с «Арсеналом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арсенал Тула Алексей Миллер Газпром Арена (Крестовский) стиль Футбол

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в необычном костюме посетил игру «Зенита».

В матче 22-го тура чемпионата России петербуржская команда принимает тульский «Арсенал» (0:0, первый тайм).

Миллер пришел на игру в спортивном костюме бело-голубого цвета с надписью «СССР» на груди.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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