УЕФА разрешил до 1 апреля заявить в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы

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УЕФА разрешил регистрировать для участия в еврокубках игроков из клубов России и Украины.

Союз европейских футбольных ассоциаций внес временные изменения в регламент, позволяющие участникам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций до 1 апреля внести в заявку не более двух футболистов, ранее зарегистрированных в российских или украинских клубах.

Данное правило связано с тем, что ранее ФИФА разрешила футболистам клубов из России и Украины переходить в другие команды в результате приостановки действия их контракта до 30 июня 2022 года.

Аналогичный порядок введен по отношению к еврокубкам с участием женских команд, там дедлайном является 7 апреля.

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