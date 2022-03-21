УЕФА разрешил до 1 апреля заявить в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы

разрешил регистрировать для участия в еврокубках игроков из клубов России и Украины.

Союз европейских футбольных ассоциаций внес временные изменения в регламент, позволяющие участникам Лиги чемпионов, и Лиги конференций до 1 апреля внести в заявку не более двух футболистов, ранее зарегистрированных в российских или украинских клубах.

Данное правило связано с тем, что ранее разрешила футболистам клубов из России и переходить в другие команды в результате приостановки действия их контракта до 30 июня 2022 года.

Аналогичный порядок введен по отношению к еврокубкам с участием женских команд, там дедлайном является 7 апреля.