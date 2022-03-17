УЕФА планирует реформу ФФП. Особый контроль установят над расходами на трансферы, зарплаты и комиссии агентам

УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей.

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 и 2021 годах европейский футбол потерял около 7 миллиардов евро. Несмотря на разговоры о том, что УЕФА может отказаться от ФФП, организация хочет показать, что эта система необходима для здоровой работы европейского футбола. В УЕФА считают, что без ФФП некоторые клубы не пережили бы кризис, вызванный пандемией.

УЕФА хочет усилить финансовый контроль над клубами. Организация хочет, чтобы клубы наращивали свой капитал. Если баланс какой-либо команды будет отрицательным, то УЕФА будет настаивать на изменении ситуации, угрозая клубам санкциями. УЕФА хочет большей ответственности от владельцев клубов. Организация хочет, чтобы у клубов была возможность компенсировать возможные потери.

По данным RMC Sport, в числе прочих нововведений планируется изменение сроков финансового контроля. После проведения реформы УЕФА будет оценивать финансовые показатели клубов за текущий, а не за предыдущий год. Особый контроль будет вестись по трем статьям расходов: зарплаты, трансферные выплаты и комиссии агентам. Сумма, которую сможет тратить каждый клуб, будет зависеть от оборота.

Чтобы у клубов была возможность достичь установленных целей, УЕФА решил удвоить допустимый дефицит на два года. Его увеличат с 30 до 60 млн евро. Это будет допустимо при условии, что владелец клуба покрывает эту сумму.

европейских клубов (ECA), которую возглавляет президент «ПСЖ» , поддерживает эту реформу. Голосование по ней состоится в конце сезона – вероятно, 10 мая, когда пройдет заседание исполкома УЕФА.

Если реформу примут, то новые правила начнут действовать с 1 июля. Переходный период будет длиться до 2024 года.