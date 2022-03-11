Президент УЕФА о российских командах: «Сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов, они не хотели всего этого. Но нужно проявить единство»

Президент УЕФА высказался о санкциях в отношении российского футбола.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров.

– УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Как вы помогаете Украине?

– Мы ввели спортивные санкции [в отношении России] и выделили более миллиона евро украинским детям и беженцам.

– Какие у УЕФА отношения с Путиным?

– Раньше все было корректно, он хорошо подготовился к встрече. Не думаю, что он фанат футбола, ему больше нравятся другие виды спорта.

– Считаете ли вы правильным отстранение российских спортсменов и команд от соревнований?

– Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира, – заявил .

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список