Газизов проиграл суд «Спартаку». Он требовал признать увольнение незаконным

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Суд отказал Шамилю Газизову в признании его увольнения из «Спартака» незаконным.

Об этом сообщила представитель московского клуба Елена Чачуа.

«Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба «Спартак».

Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», – заявила Чачуа.

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