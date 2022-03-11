Газизов проиграл суд «Спартаку». Он требовал признать увольнение незаконным

Суд отказал Шамилю Газизову в признании его увольнения из «Спартака» незаконным.
Об этом сообщила представитель московского клуба Елена Чачуа.
«Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба «Спартак».
Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», – заявила Чачуа.
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