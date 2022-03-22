Газизов о расширении РПЛ: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. Хорошие игроки рождаются на периферии»

высказался о расширении .

«Много говорят о расширении, о сокращении лиги. В первую очередь должен быть спортивный принцип. На сегодняшний день он попран. Команды готовились в одном составе, сегодня они абсолютно в другом составе. Кто-то с ними встречается, кто-то с более сильными командами. Есть момент случайности.

В то же время нужно соблюсти правила. ФНЛ играла, там команды бились, надо и их интересы тоже учесть. Поэтому вопрос расширения и был поднят.

Мы еще находимся и под санкциями определенными. На сколько это – никто ничего не знает, а играть надо.

Россия – большая страна. Я ратую только за одно – футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в региональных городах. Футболисты хорошие рождаются на периферии, потом уезжают в большие клубы», – заявил генеральный директор «Уфы»в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».