Газизов о моратории на вылет: «Верное решение, большинство за. Стоит задача сохранить футбол»

Шамиль Газизов поддержат инициативу отменить вылет из РПЛ в Олимп-ФНЛ в этом сезоне.
«Я считаю, что мораторий на вылет будет правильным решением. Большинство клубов проголосовали за.
Да и не так много клубов, на самом деле, выступают против. На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать.
Стоит задача сохранить футбол», – отметил генеральный директор «Уфы».
РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС («РБ Спорт»)