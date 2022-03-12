Газизов о моратории на вылет: «Верное решение, большинство за. Стоит задача сохранить футбол»

поддержат инициативу отменить вылет из в в этом сезоне.

«Я считаю, что мораторий на вылет будет правильным решением. Большинство клубов проголосовали за.

Да и не так много клубов, на самом деле, выступают против. На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать.

Стоит задача сохранить футбол», – отметил генеральный директор «Уфы».

РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС («РБ Спорт»)