Газизов об обсуждении системы «весна – осень» на собрании клубов РПЛ: «В повестке нет этого вопроса»

заявил, что клубы не планировали обсуждать переход на формат «весна – осень».

Гендиректор «Уфы» сообщил, что данного вопроса нет в повестке общего собрания клубов, которое пройдет 22 марта.

«Не знаю, будет ли подниматься вопрос о возвращении к системе «весна – осень» на общем собрании клубов. В повестке его нет», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы заинтересовались этим вопросом.

Чемпионат России проводился по системе «весна – осень» с 1992 по 2010 год. Сезон-2011/12 стал переходным, а затем турнир начали проводить по системе «осень – весна».