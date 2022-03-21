Джордже Деспотович: «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают»

Джордже Деспотович подчеркнул, что у него нет разногласий с арбитрами.
«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», – написал форвард тульского «Арсенала» в инстаграме.
Он опубликовал фото, на котором жмет руку судье Сергею Карасеву, работавшему на матче туляков с «Зенитом» (0:3).
В январе сербский нападающий расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что у него был конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким.
Тренер казанцев на прошлой неделе раскритиковал арбитра Виталия Мешкова после поражения от «Ростова» (1:2). Его поведение рассмотрит комитет по этике РФС.
Деспотович, ранее игравший за «Оренбург», также конфликтовал с работавшим тогда в команде тренером Владимиром Федотовым.