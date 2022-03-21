Джордже Деспотович: «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают»

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Джордже Деспотович подчеркнул, что у него нет разногласий с арбитрами.

«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», – написал форвард тульского «Арсенала» в инстаграме.

Он опубликовал фото, на котором жмет руку судье Сергею Карасеву, работавшему на матче туляков с «Зенитом» (0:3).

В январе сербский нападающий расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что у него был конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким.

Тренер казанцев на прошлой неделе раскритиковал арбитра Виталия Мешкова после поражения от «Ростова» (1:2). Его поведение рассмотрит комитет по этике РФС.

Деспотович, ранее игравший за «Оренбург», также конфликтовал с работавшим тогда в команде тренером Владимиром Федотовым.

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