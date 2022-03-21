Джордже Деспотович: «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают»

подчеркнул, что у него нет разногласий с арбитрами.

«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», – написал форвард тульского «Арсенала» в инстаграме.

Он опубликовал фото, на котором жмет руку судье Сергею Карасеву, работавшему на матче туляков с (0:3).

В январе сербский нападающий расторг контракт с . Сообщалось, что у него был конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким.

Тренер казанцев на прошлой неделе раскритиковал арбитра после поражения от (1:2). Его поведение рассмотрит комитет по этике .

Деспотович, ранее игравший за , также конфликтовал с работавшим тогда в команде тренером Владимиром Федотовым.