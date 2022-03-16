Комитет по этике рассмотрит поведение Слуцкого после матча с «Ростовом»

Комитет по этике РФС изучит высказывания главного тренера Леонида Слуцкого после игры с «Ростовом».

Слуцкий по завершении матча, в котором его команда проиграла 1:2, раскритиковал арбитра встречи .

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с .

Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного