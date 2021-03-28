Директор «Сочи» о словах Деспотовича про Федотова: «Пусть болтает, у всех свои комплексы»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на реплику нападающего в адрес главного тренера южан .

Форвард, который работал с Федотовым в «Оренбурге», после победы над «Сочи» в 24-м туре (1:0) написал в инстаграме: «Привет, Федотов, как ты там? Я Деспот, я плохой».

Минувшим летом серб ушел из . Сообщалось, что он может перейти в к Федотову, но в итоге его подписал «Рубин».

«Я видел это обращение Деспотовича к Федотову. Он обижен, что Владимир Валентинович его не взял в «Сочи»? На обиженных воду возят. Жалко, что не взяли с «Рубином» три очка, которые были бы заслуженными. Это же стечение обстоятельств.

Должна была быть замена, «Рубин» быстро разыграл, судья не дал возможность замениться. А Деспотович пусть болтает, у всех свои комплексы. Думаю, Валентинович просто улыбнулся и все. Здоровье у него получше. Надеемся, что выведет команду на следующую игру», — сказал Рубашко.