«Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Зенита» провели акцию к годовщине начала бомбардировок Белграда

организовала акцию в благодарность сербам за поддержку России.

Болельщики после игры с (3:0) в 22-м туре устроили перфоманс на стадионе .

«Мы всегда стараемся тем или иным способом отмечать важные для Сербии события.

24 марта – начало бомбардировок Белграда, которое произошло 23 года назад, было обведено в нашем календаре еще в межсезонье.

Но так сложилось, что теперь эта акция для нас значит еще больше. Кроме поддержки сербов, это выражение нашей благодарности за неоценимую поддержку России и русского народа в течение последнего времени.

Русские и сербы – братья навек!» – сказано в заявлении «Ландскроны».

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