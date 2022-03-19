«В футболе политике нет места, говорили они». Фанаты «Зенита» вывесили баннер про чиновников ФИФА и УЕФА в цилиндрах с радужными полосами

Болельщики «Зенита» на матче с устроили акцию против ФИФА и УЕФА.

В начале игры 22-го тура посетители стадиона начали скандировать «Футбол для фанатов, а не для .

Также они вывесили баннер, на котором представители и УЕФА в цилиндрах с радужными полосами сидят за обеденным столом и смотрят на блюдо с нарезанным игровым полем.

«В футболе политике нет места, говорили они», – гласит надпись на полотне.

«Зенит» – «Арсенал». 0:0 – Клаудиньо и Сергеев в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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