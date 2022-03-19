«В футболе политике нет места, говорили они». Фанаты «Зенита» вывесили баннер про чиновников ФИФА и УЕФА в цилиндрах с радужными полосами

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Болельщики «Зенита» на матче с «Арсеналом» устроили акцию против ФИФА и УЕФА.

В начале игры 22-го тура РПЛ посетители стадиона начали скандировать «Футбол для фанатов, а не для УЕФА».

Также они вывесили баннер, на котором представители ФИФА и УЕФА в цилиндрах с радужными полосами сидят за обеденным столом и смотрят на блюдо с нарезанным игровым полем.

«В футболе политике нет места, говорили они», – гласит надпись на полотне.

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