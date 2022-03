Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннеры с названиями стран, с которыми конфликтовали США, и цитатой Джона Леннона на матче с «Рейнджерс»

Фанаты «Црвены Звезды» устроили политический перформанс на матче Лиги Европы.

Во время игры с «Рейнджерс» (2:1) болельщики сербского клуба вывесили баннеры, где перечислялись страны, с которыми США вступили в конфликт в XX и XXI веках, например, Югославия, Вьетнам и Сирия.

На последнем баннере была написана цитата из песни Джона Леннона Give Peace a Chance: «Все, что мы говорим, – это дайте миру шанс» (All we are saying, give peace a chance).

Фото: REUTERS/Novak Djurovic

