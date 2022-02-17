Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Вредоносно, репрессивно, не соответствует Конституции РФ. Болельщики не готовы разговаривать о привилегиях от его внедрения»

Объединение фанатов прокомментировало встречу президента РПЛ Ашота Хачатурянца с представителями клубов по работе с болельщиками, на которой обсуждалось введение Fan ID.

«Тезисы, озвученные на встрече с президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем:

– Позиция болельщиков изложена в их заявлениях: они против внедрения Fan ID. Эта позиция основательно аргументирована, включая доводы о дублировании функций, вредоносности, репрессивности, непрозрачности, невозможности спонтанного похода на матч и несоответствии 4 статьям Конституции РФ;

– Болельщики изучили публичную позицию РФС и РПЛ о том, что данные организации сами были против. Также ясна позиция А.В. Дюкова, который продвигал как альтернативу Fan ID развитие видеоидентификации и контроля СКУД на стадионах, которая не получила поддержки «сверху»;

– Болельщики готовы открыто выступить в поддержку данных инициатив РФС и РПЛ без необходимости внедрения Fan ID, нарушения Конституции и прав граждан. Это возможно в случае реального желания РФС и РПЛ в создании конструктивного диалога с болельщиками;

– В свою очередь, болельщикам хотелось бы взаимодействовать с теми, кто действительно принимает решения и имеет возможность на них влиять. Разговаривать о том, чтобы получить какие-то привилегии от внедрения Fan ID и минимизировать свой ущерб, они не готовы», – говорится в сообщении «Ландскроны».

«У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил». Хачатурянц ответил на вопросы про Fan ID

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»