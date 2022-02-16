Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Перед тем как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем дать финальную гастроль»

, объединение фанатов «Зенита», выступило с заявлением перед стыковым матчем за 1/8 финала против .

«Все идет к тому, что возобновляющийся завтра сезон может стать для движения последним на трибуне перед долгим, вынужденным периодом без футбола. Для многих, кто сейчас читает этот текст, последние 10 и более лет поход на стадион является неотъемлемой частью жизни.

Перед тем как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем каждого фаната «Зенита» по максимуму использовать ближайшие месяцы без Fan ID и дать финальную гастроль на «Вираже» и на каждом стадионе, где бы «Зенит» ни играл!» – сказано в заявлении болельщиков.

На эту запись отреагировал защитник . В комментариях к ней он разместил грустный эмодзи: «😢».