Карпин про 1:1 с «Динамо»: «Хороший результат, глядя на составы. Я горд за «Ростов»

Главный тренер гордится игроками после ничьей с (1:1).

– Как вы расцениваете эту ничью? В положительном ключе – или вы упустили победу?

– В положительном ключе. Есть разочарование, что потеряли два очка. Глядя на составы команд, ничья – хороший результат. Мы играли с командой, которая борется за чемпионство. Это хороший результат. Я горд за пацанов.

– Сказался ли переезд на поезде?

– Если вам надо написать, что да, то напишите. Это меньшее из зол. Понятно, что на самолете было бы лучше. На поле по игре никто бы этого не сказал.

К сожалению, поезд сейчас типичный вид транспорта для нас. Вам рекомендую этот транспорт, а футболистам так добираться нежелательно.

– Вы о чем-то спорили с резервным судьей. Как оцените судейство?

– Не помню, о чем я говорил. Было много моментов. Это эмоции. Нельзя заступать за линию, да. Это меня раздражает давно. Судейство нормальное. Наверное, был пенальти, – отметил Карпин.

Карпин о возвращении в клубный футбол: «Прикольно. В сборной эмоции другие»