Полоз догнал Дзюбу, забив 10-й гол в этой РПЛ. Лишь у Агаларова больше – 14

Теги Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Полоз Гамид Агаларов Футбол

Форвард Дмитрий Полоз открыл счет в матче «Ростова» с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

30-летний нападающий на 59-й минуте воспользовался передачей защитника Александра Сильянова и поразил ворота Антона Шунина.

На счету Полоза теперь 10 голов в текущем чемпионате России, он догнал по этому показателю форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше – 14 мячей.

Подробно со статистикой Полоза можно ознакомиться здесь.

«Динамо» – «Ростов». 0:1 – Полоз забил. Видеотрансляция и текстовый онлайн

«Ростов» – стиль. Суператмосферная фотосессия в поезде с чаем и формой «Ростсельмаша»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные