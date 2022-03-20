Полоз догнал Дзюбу, забив 10-й гол в этой РПЛ. Лишь у Агаларова больше – 14

Форвард Дмитрий Полоз открыл счет в матче «Ростова» с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
30-летний нападающий на 59-й минуте воспользовался передачей защитника Александра Сильянова и поразил ворота Антона Шунина.
На счету Полоза теперь 10 голов в текущем чемпионате России, он догнал по этому показателю форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше – 14 мячей.
Подробно со статистикой Полоза можно ознакомиться здесь.
«Динамо» – «Ростов». 0:1 – Полоз забил. Видеотрансляция и текстовый онлайн
«Ростов» – стиль. Суператмосферная фотосессия в поезде с чаем и формой «Ростсельмаша»