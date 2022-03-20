Полоз догнал Дзюбу, забив 10-й гол в этой РПЛ. Лишь у Агаларова больше – 14

Форвард Дмитрий Полоз открыл счет в матче «Ростова» с «Динамо» в 22-м туре .

30-летний нападающий на 59-й минуте воспользовался передачей защитника Александра Сильянова и поразил ворота Антона Шунина.

На счету Полоза теперь 10 голов в текущем чемпионате России, он догнал по этому показателю форварда «Зенита» . Лишь нападающий «Уфы» забил больше – 14 мячей.

Подробно со статистикой Полоза можно ознакомиться здесь.

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