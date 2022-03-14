Карпин о возвращении в клубный футбол: «Прикольно. В сборной эмоции другие»

поделился эмоциями от возвращения в клубный футбол.

Главный тренер и сборной России пообщался с журналистами после победы над в 21-м туре (2:1).

– Каково вернуться в клубный футбол?

– Прикольно. Эмоции в сборной другие, другая работа вообще и на поле мы собираемся редко, когда есть официальные матчи. Декабрь, январь и февраль был на сборах клубов, но это все не на поле было. Отличается сильно. Забытые чуть-чуть ощущения, потому что с ноября не тренировал, – сказал Карпин.