Полоз о 17 часах в поезде перед матчем: «Лет 20 так не ездил. Предыгровая тренировка – вообще ужас, ноги никакие»

описал последствия длительной поездки на поезде на игру с (1:1).

Игрок атаки «Ростова» после матча 22-го тура ответил на вопросы члена штаба сборной Poccии Николая Писарева о необходимости пользоваться железнодорожным транспортом.

– Поздравляю со званием лучшего игрока матча. Скажи, как на поезде ехалось? Давно такого у тебя не было? 17 часов. Как себя ощущал после этого?

– Вчера на предыгровой тренировке был вообще ужас. Ноги никакие. Не ездил, наверное, лет 20, я думаю. Такие реалии, что ж поделать.

– Если бы не это, доиграл бы до конца?

– Доиграл бы, может, победили бы, – сказал нападающий в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» – стиль. Суператмосферная фотосессия в поезде с чаем и формой «Ростсельмаша»