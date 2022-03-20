Дэнни Мерфи: «Роналду – величайший игрок всех времен, но он не решает проблемы «МЮ». Нужны радикальные изменения»

Дэнни Мерфи считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит продать Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» нужны радикальные изменения. Даже если это означает, что такие важные игроки, как Криштиану Роналду, уйдут. Нужно быть осторожным, имея дело с суперзвездами на больших контрактах. Лучше найти покупателей, а уже потом рвать связи с ними.
Но общая картина такова, что у «Юнайтед» уже пять лет нет трофеев. Клубу нужен топ-тренер, который задержится там надолго. И без разницы, будет ли это Томас Тухель, Маурисио Почеттино или кто-то еще. Они захотят все делать по-своему, поэтому в чистке состава есть смысл. В первую очередь это касается Поля Погба и Роналду.
Нельзя ставить под сомнение мастерство Роналду, но ему 37 лет, и, несмотря на его голы, у «Юнайтед» нет баланса. Они полагаются на индивидуальное мастерство Роналду, и это может сработать в некоторых матчах, например, против «Тоттенхэма». Но не против лучших команд АПЛ и Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» так высоко подняли планку, что «Юнайтед» нуждается и в мастерах мирового уровня, и в огромной физической силе, чтобы бороться с ними. Последнее уже не относится к Роналду.
«ПСЖ» оказался в аналогичном затруднительном положении. У них, возможно, лучшие игроки в мире, но они все равно проигрывают тем, кто действует более сплоченно. «Реал» разгромил их, и они вылетели из Лиги чемпионов. Прямо как и «Юнайтед».
Чтобы былая слава вернулась на «Олд Траффорд», игроки «Юнайтед» должны прессинговать и бороться на протяжении 60 матчей за сезон в дополнение к мастерству, которым они обладают. Не могу представить Роналду в такой команде.
Болельщикам «Юнайтед» будет непросто смириться с его уходом. Это герой, и это справедливо, но не меняет того, что это необходимо ради успеха команды в будущем. Все могло бы быть иначе, если бы у Роналду хватило характера смириться с тем, что он не может играть каждую неделю. Но этого не произошло. Он никогда не был второй скрипкой.
Если новый тренер захотел бы видеть в команде Харри Кейна, то я не уверен, что Роналду согласился бы играть второстепенную роль. Он уже отобрал игровое время у молодежи. Его присутствие должно было помочь Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду, но их игра ухудшилась.
Роналду – величайший игрок всех времен, но он не является решением проблем «Юнайтед». Им нужен тренер мирового класса, и пусть он строит команду, даже если это означает, что нужно расстаться с легендой», – написал экс-полузащитник «Ливерпуля» в своей колонке.