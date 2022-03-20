Дэнни Мерфи: «Роналду – величайший игрок всех времен, но он не решает проблемы «МЮ». Нужны радикальные изменения»

считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит продать .

нужны радикальные изменения. Даже если это означает, что такие важные игроки, как Криштиану Роналду, уйдут. Нужно быть осторожным, имея дело с суперзвездами на больших контрактах. Лучше найти покупателей, а уже потом рвать связи с ними.

Но общая картина такова, что у «Юнайтед» уже пять лет нет трофеев. Клубу нужен топ-тренер, который задержится там надолго. И без разницы, будет ли это Томас Тухель, Маурисио Почеттино или кто-то еще. Они захотят все делать по-своему, поэтому в чистке состава есть смысл. В первую очередь это касается Поля Погба и Роналду.

Нельзя ставить под сомнение мастерство Роналду, но ему 37 лет, и, несмотря на его голы, у «Юнайтед» нет баланса. Они полагаются на индивидуальное мастерство Роналду, и это может сработать в некоторых матчах, например, против «Тоттенхэма». Но не против лучших команд и Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» так высоко подняли планку, что «Юнайтед» нуждается и в мастерах мирового уровня, и в огромной физической силе, чтобы бороться с ними. Последнее уже не относится к Роналду.

«ПСЖ» оказался в аналогичном затруднительном положении. У них, возможно, лучшие игроки в мире, но они все равно проигрывают тем, кто действует более сплоченно. «Реал» разгромил их, и они вылетели из Лиги чемпионов. Прямо как и «Юнайтед».

Чтобы былая слава вернулась на «Олд Траффорд», игроки «Юнайтед» должны прессинговать и бороться на протяжении 60 матчей за сезон в дополнение к мастерству, которым они обладают. Не могу представить Роналду в такой команде.

Болельщикам «Юнайтед» будет непросто смириться с его уходом. Это герой, и это справедливо, но не меняет того, что это необходимо ради успеха команды в будущем. Все могло бы быть иначе, если бы у Роналду хватило характера смириться с тем, что он не может играть каждую неделю. Но этого не произошло. Он никогда не был второй скрипкой.

Если новый тренер захотел бы видеть в команде Харри Кейна, то я не уверен, что Роналду согласился бы играть второстепенную роль. Он уже отобрал игровое время у молодежи. Его присутствие должно было помочь Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду, но их игра ухудшилась.

Роналду – величайший игрок всех времен, но он не является решением проблем «Юнайтед». Им нужен тренер мирового класса, и пусть он строит команду, даже если это означает, что нужно расстаться с легендой», – написал экс-полузащитник «Ливерпуля» в своей колонке.