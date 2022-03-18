Бент о составе «МЮ» для борьбы за АПЛ: «Роналду, Магуайр, Погба, Кавани, Марсьяль должны уйти»

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Даррен Бент рассказал, от кого «Ман Юнайтед» нужно избавиться, чтобы бороться за победу в АПЛ.

«Нужно сохранить Де Хеа и Варана. Думаю, нужен новый правый защитник. Магуайр – нет. Не думаю, что Скотт Мактомини достаточно хорош, но он воспитанник клуба. С точки зрения строительства команды? Нет.

Думаю, Фред – странный игрок. Он один из тех, кто в последние недели выходил на поле и словно говорил: «Знаете что? Я готов к этому». Но, как я считаю, ему, возможно, придется уйти, если вы пытаетесь построить успешную команду.

Санчо надо сохранить. Роналду должен уйти, Кавани должен уйти, Марсьяль должен уйти.

Если Рэшфорд понравится новому тренеру, то что-то может получиться. Если он сможет извлечь из себя максимум, то его нужно сохранить, потому что он молод.

Погба уйдет в любом случае, он станет свободным агентом летом. Он должен уйти, если у «Манчестер Юнайтед» есть какие-то стремления. Погба нравится мне как игрок, действительно нравится, но фанатам «Манчестер Юнайтед» уже надоело говорить: «Мы ждем стабильности». Поэтому он должен уйти», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма».

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