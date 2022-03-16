«Если сделать Погба плеймекером позади Роналду, он этим воспользуется. Но он ленится, хитрит и не помогает в обороне». Десайи о Поле

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Марсель Десайи назвал Поля Погба ленивым игроком.

«В плане мастерства Погба нельзя сравнивать с Фредом, Мактомини или Матичем. Но он ленив. Если вы позволите ему быть плеймейкером позади Роналду, он этим воспользуется.

Когда у Поля все идет хорошо, он фантастический футболист. Когда все не идет хорошо, в атаке он не достигает того уровня, которого от него все ждали.

Порой он будет хитрить, перестанет возвращаться назад и помогать полузащите в оборонительных действиях», – сказал бывший защитник сборной Франции, «Милана» и «Челси».

🤯 Погба побрился налысо. Обновляем энциклопедию его образов

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