«Если сделать Погба плеймекером позади Роналду, он этим воспользуется. Но он ленится, хитрит и не помогает в обороне». Десайи о Поле

Марсель Десайи назвал Поля Погба ленивым игроком.
«В плане мастерства Погба нельзя сравнивать с Фредом, Мактомини или Матичем. Но он ленив. Если вы позволите ему быть плеймейкером позади Роналду, он этим воспользуется.
Когда у Поля все идет хорошо, он фантастический футболист. Когда все не идет хорошо, в атаке он не достигает того уровня, которого от него все ждали.
Порой он будет хитрить, перестанет возвращаться назад и помогать полузащите в оборонительных действиях», – сказал бывший защитник сборной Франции, «Милана» и «Челси».