«Если сделать Погба плеймекером позади Роналду, он этим воспользуется. Но он ленится, хитрит и не помогает в обороне». Десайи о Поле

назвал ленивым игроком.

«В плане мастерства Погба нельзя сравнивать с , Мактомини или Матичем. Но он ленив. Если вы позволите ему быть плеймейкером позади Роналду, он этим воспользуется.

Когда у Поля все идет хорошо, он фантастический футболист. Когда все не идет хорошо, в атаке он не достигает того уровня, которого от него все ждали.

Порой он будет хитрить, перестанет возвращаться назад и помогать полузащите в оборонительных действиях», – сказал бывший защитник сборной Франции, «Милана» и «Челси».

🤯 Погба побрился налысо. Обновляем энциклопедию его образов