Майка Ричардс: «Капитанскую повязку «МЮ» нужно на время отдать Роналду. Магуайру надо снять груз с плеч, критика достигает безумного уровня»

предлагает отдать капитанскую повязку .

нужна помощь с исполнением роли капитана. Может показаться, что я присоединяюсь к толпе его критиков, но это не так. Вопрос о том, можно ли повязку на ближайшее время отдать Криштиану Роналду, не связан с навыками или характером Харри.

Я его давний фанат, но очевидно, что сейчас он находится не в лучшей форме. И нет ничего плохого в том, чтобы критически оценивать футболиста, не играющего на том уровне, который ожидается. Но причина, по которой я убежден в необходимости на время передать повязку Роналду, связана тем, через что Харри проходит как человек.

Когда я услышал, как фанаты радуются его замене, я был поражен. Настоящие болельщики не стали бы так поступать со своим игроком, они бы поддерживали его.

И особенно меня поражает то, что у такого отношения есть крайне ядовитый привкус. Критики говорят, что Харри больше никогда не должен носить футболку «МЮ», называют его большеголовым и так далее, и многие из высказываний в его адрес непечатные. Это позор.

А в его случае критика в соцсетях достигает безумного уровня, ведь он капитан одного из крупнейших мировых клубов. И 10 тысяч твитов вдруг превращаются в 100 тысяч. Капитан становится козлом отпущения для этих людей.

Харри в курсе происходящего, он тоже человек, у него есть чувства, и он похож на человека, несущего тяжелую ношу. Можно только представить, насколько ему сложно в последнее время.

Летом, когда Роналду вернулся, все спрашивали, будет ли он капитаном. И, оглядываясь назад, можно сказать, что «МЮ» стоило действительно возложить эту ответственность на человека, который, когда дела идут не как надо, знает, как справиться с давлением.

Чаще всего именно Роналду делает шаг вперед в трудную минуту. Он не такой человек, как остальные в этой команде. Это не критика в их адрес, а указание на уникальность Роналду.

Я не призываю полностью лишить Магуайра статуса капитана. Возможно, ему просто нужно снять груз с плеч до конца сезона. Его не нужно наказывать, но надо посмотреть со стороны на то, через что он проходит, на то, как обстановка влияет на его форму. Отдых от ответственности пошел бы ему на пользу. Ему нужна поддержка, чтобы снова стать тем прекрасным защитником, которого мы знаем», – отметил бывший футболист «Манчестер Сити».