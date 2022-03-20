Вадим Евсеев: «Кто-то из игроков «Спартака» сказал: «Мы будем бороться за первое место». Видимо, давно в таблицу не смотрел»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вадим Евсеев Шамиль Газизов Футбол

Вадим Евсеев высказался о девятом месте «Спартака» в таблице.

– Вы в «Уфе» работали под началом Газизова. Почему у него не получилось в «Спартаке»?

– А кто сказал, что у него не получилось? Когда он приходил, «Спартак» был на десятом месте, а когда уходил – на первом.

То, что сейчас они выясняют – это вопрос хозяина «Спартака» и Газизова. Но то, для чего брали, он выполнил. Он ушел и все – где сейчас «Спартак»? Все эти подковерные истории – Кокорин, Урунов…

Но вы определитесь, что вам надо – чтобы «Спартак» шел на первом месте или что? Посмотрим, когда они теперь будут на первом месте. Кто-то из их футболистов недавно сказал: «Мы будем бороться за первое место». Видимо, он давно в таблицу не смотрел, – заявил бывший главный тренер «Уфы».

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