Евсеев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Столько разговоров об иностранных тренерах, но опять русский тренер обыгрывает зарубежного»

поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1).

«Под впечатлением от «Краснодара». Сплоченность сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью.

Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим, как крайние хавы отрабатывают в обороне. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену.

Может быть, это и на пользу клубу пойдет. Путь из академии и второй команды станет короче. Тем более есть тренер, который знает возможности ребят. Когда есть результат, подпускать молодежь к основе легче.

Не без огрехов играли. «Спартак» нагнетал, оказывал давление, забивал. Но есть ВАР, который увидел микроофсайд, потом микроигру рукой. В том году при 0:0 в матче «Локомотива» с ЦСКА такой же гол при счете 0:0 отменили. Так что есть последовательность.

Да, повезло. От Сорокина мяч попал в штангу, после рикошета была перекладина. По моментам «Спартак» превзошел. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера. Хотя в ту же схему «Спартак» играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похоже.

Понравился Николсон. Хорошее усиление. Понравился Сперцян и не только голами. Умный игрок. Так штрафные на моей памяти забивал за «Барселону» Ривалдо. Но Кофрие сыграл рукой в необязательном моменте. А пенальти в концовке – это безобразная игра . Пас поперек поля.

Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу», – написал тренер в телеграм-канале.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится