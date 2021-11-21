Валерий Газзаев: «Почему «Спартак» рассматривает Ваноли, а не Евсеева или Тихонова? Почему засилье иностранных тренеров?»

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против приглашении в «Спартак» Паоло Ваноли, который работал помощником у Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

«В таких клубах, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», клубах с большими традициями и амбициями, должен работать тренер, за плечами которого много достижений. Это первое.

Второе. Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?

Шварц? Исключения из правил бывают. А кто такой тренер «Локомотива» Маркос Гиздоль, о котором мы впервые узнали, когда он перешел в «Локомотив»?

Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? В большом клубе не бывает переходных ситуаций. Временный [тренер] «Спартаку» не поможет», – заявил Газзаев.

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