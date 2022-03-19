Паоло Ваноли: «Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Кроме результата есть и другие вещи. Двух месяцев недостаточно, чтобы стать конкурентоспособными»

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Паоло Ваноли прокомментировал свою работу на посту главного тренера «Спартака».

Итальянский специалист высказался о результате матча с «Нижним Новгородом» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.

Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры.

Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», – сказал Ваноли.

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