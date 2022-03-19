Паоло Ваноли: «Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Кроме результата есть и другие вещи. Двух месяцев недостаточно, чтобы стать конкурентоспособными»

Паоло Ваноли прокомментировал свою работу на посту главного тренера «Спартака».
Итальянский специалист высказался о результате матча с «Нижним Новгородом» в 22-м туре РПЛ (1:1).
«Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим.
Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры.
Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», – сказал Ваноли.