Консорциум, возглавляемый Терри, хочет купить 10% в «Челси» за 250 млн фунтов

Консорциум, возглавляемый , попытается купить долю в «Челси».

Терри вместе с бывшей футболисткой «Челси» Клер Реферти возглавили консорциум под названием True Blue и пытаются купить 10-процентную долю в клубе. У организации есть 250 млн фунтов. Они не смогут профинансировать всю сделку, поэтому должны будут подать совместную заявку на покупку «Челси» с кем-то из американских, британских или саудовских миллиардеров.

В True Blue участвуют не только Терри и Реферти, но и несколько известных британских бизнесменов и банкиров, пишет Goal.com, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении сайта.

По планам True Blue, для фанатов будут введены токены стоимостью в 100 фунтов. Их будут выпускать и для игроков. Например, планируется выпустить токен для Кая Хавертца за победный гол в финале Лиги чемпионов и капитана Сесара Аспиликуэты.

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