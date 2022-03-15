У «Челси» достаточно финансов, чтобы доиграть нынешний сезон

сможет доиграть сезон, несмотря на санкции против .

Лондонский клуб ранее столкнулся с финансовыми ограничениями. В частности, ему запретили продавать билеты и тратить свыше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей. Также банк Barclays временно заблокировал счет «синих».

Тем не менее на сегодняшней встрече представителей всех команд председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак заверил, что у клуба достаточно средств для завершения сезона.

Сегодня санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича ввел Евросоюз. До этого он попал в санкционный список Великобритании.