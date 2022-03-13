«Челси» хочет, чтобы правительство Британии разрешило продажу билетов, но это вряд ли произойдет

«Челси» пытается добиться смягчения ограничений, наложенных на клуб.

Лондонский клуб представил детальный список изменений, которые хотел бы внести в лицензию, чтобы функционировать в «как можно более нормальном режиме».

«Челси» хочет снятия запрета на продажу билетов, так как клубу нужен доход для покрытия расходов. Отмечается, что клуб уже убыточен. Однако источник в правительстве сообщил, что «Челси» не дадут работать в нормальном режиме.

При этом правительство Великобритании внесло некоторые послабления. Например, теперь «Челси» сможет тратить на организацию домашних матчей не 500, а 900 тысяч фунтов. Также лондонский клуб сможет получать доходы от телетрансляций и призовые и направлять их на зарплаты игрокам и персоналу, а также на покрытие расходов на академию.

Допустимая планка расходов «Челси» на организацию выездных матчей не была увеличена и осталась на прежнем уровне – 20 тысяч фунтов. Однако, как сообщает The Telegraph, она будет увеличена, если «Челси» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

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