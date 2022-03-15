Клубы АПЛ опасаются, что «Челси» получит преимущество из-за решения Абрамовича о списании 1,5 млрд фунтов долга

Клубы АПЛ недовольны, что Роман Абрамович простил долг в 1,5 млрд фунтов.

Как пишет The Telegraph, представители клубов АПЛ спросили у председателя совета директоров «Челси» Брюса Бака, не даст ли обещание простить долг в 1,5 млрд фунтов конкурентное преимущество как самому клубу, так и преемнику российского бизнесмена на посту владельца «Челси».

Обсуждение этой темы состоялось на встрече, состоявшейся в понедельник вечером по инициативе АПЛ. Лига хотела проинформировать 19 других клубов о положении «Челси» в свете санкций против Романа Абрамовича.

В ходе беседы клубы выразили беспокойство в связи с тем, что новые владельцы «Челси» извлекут выгоду из списания долга, накопившегося за последние 19 лет. Бак заверил участников мероприятия, что выгоды от продажи «Челси» без каких-либо долгов перевешивают возможные недостатки этого решения.

Бак еще раз указал, что Абрамович не получит прибыли от продажи «Челси». Бизнесмен намеревается направить все вырученные средства на благотворительность.