Юрген Клопп: «Кого-то волновал приход Абрамовича в «Челси» или продажа «Ньюкасла»? Это вина нашего общества. Теперь мы думаем об источниках денег»

высказался об источниках финансирования и .

«Не думаю, что этот вопрос [о более строгой политике в отношении тех, кто покупает клубы] стоит задавать мне. Вас это волновало, серьезно? Кого-то волновал приход в «Челси»? Кого-то волновала продажа «Ньюкасла»? Волнует ли это болельщиков? Вот это вопрос.

Довольно очевидно, откуда идут деньги. Все знали, но приняли это. Это наша вина. Это вина нашего общества, ведь мы приняли это. Больше мы не можем это принимать, и мы наказываем их. Здесь нет вины «Челси». Совсем.

Понятия не имею, как будет выглядеть проверка данных [о владельцах], но могу вам сказать, что нахожусь здесь шесть с половиной лет. И с первого дня, только оказавшись здесь, я был действительно доволен нашими владельцами. И в эти времена я еще сильнее доволен ими. В конце концов, владельцы существуют для того, чтобы руководить клубом, предоставлять финансовые ресурсы, когда они хотят извлечь выгоду.

Мы даже не думаем об источниках денег, но теперь мы, очевидно, начинаем это делать. Думаю, это хорошая идея, если честно. Мы должны думать об этом чуть больше», – сказал тренер .

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