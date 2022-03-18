Неймар о вылете от «Реала»: «ПСЖ» не планировал это, мы здесь не для этого. Никто не расслаблялся. Скорее, наоборот»

высказался о вылете «ПСЖ» из от .

Французский клуб выиграл первый матч со счетом 1:0, но в ответной игре уступил со счетом 1:3.

«Это были сложные дни, трудные недели для нас. Мы не хотели проигрывать. Мы здесь не для этого, мы не планировали это. Никто не расслаблялся. Скорее, наоборот. Мы посвятили себя этому, отдали все силы и тренировались, чтобы добиться успеха.

Я вернулся после травмы, отдав всю свою жизнь ради того, чтобы сыграть с «Реалом». Даже если это и поражения, я хотя бы был с командой.

Такова жизнь спортсмена. Сегодня ты здесь, ты проиграл, но уже скоро ты можешь все изменить. Футбол хорош именно этим», – сказал форвард .